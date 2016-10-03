Виктория Потапова: "Испугалась, что сборную Белоруссии дисквалифицируют за российский флаг"

Трехкратный бронзовый призер Паралимпийских игр по дзюдо среди слепых Виктория Потапова поблагодарила белорусскую делегацию за демонстрацию российского триколора на церемонии открытия Игр в Рио-де-Жанейро. По ее словам, это большой шаг, который достоин уважения.

- Мы очень расстроились, когда узнали, что нас не допускают, - начала Потапова. - Новость услышали при пересадке, возвращаясь из Рио, где мы представляли интересы сборной. Все были в трансе. Я продолжала гонять вес и готовиться до последнего, все надеялась... Когда узнала, что белорусы понесут российский флаг, подумала: "Вот, дают!" Потом очень испугалась, что могут дисквалифицировать и белорусскую сборную тоже. К счастью, этого не случилось. Это действительно большой шаг, который достоин уважения. Спасибо им большое. (Мария МАРКОВА)