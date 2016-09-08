17:09 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Виктория Бойкова: "Очень приятно, что белорусы вынесли наш флаг"

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Среда. Рио-де-Жанейро. Андрей ФОМОЧКИН с флагом России.Кто нес флаг России на Паралимпиаде

Член сборной России по фехтованию на колясках Виктория Бойкова назвала ценной поддержку белорусской делегации, которая вышла на церемонию открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро с российским флагом. Во время церемонии белорусские спортсмены прошлись с флагом РФ на параде сборных-участниц в знак солидарности с отстраненными от соревнований российскими паралимпийцами. Представителю делегации удалось пройти около четверти круга, прежде чем флаг был конфискован.

– Очень приятно, что белорусы вынесли наш флаг, – цитирует "Р-Спорт" Бойкову. – Такая поддержка очень ценна, помогает нам. Это говорит о том, что нашу сборную помнят и переживают за нас.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160908/1069358365.html

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