20:21 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Вице-президент ПКР: "У россиян хорошие шансы выступить на Паралимпиаде-2018"

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Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Борис Иванюженков считает, чту российских спортсменов хорошие шансы поехать на Игры-2018.

7 августа глава IPC Филип Крэйвен заявил, что вся паралимпийская сборная России не допущена до Игр-2016, а Паралимпийский комитет России (ПКР) лишен членства в организации. ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако она была отклонена. Вчера стало известно, что Федеральный суд Швейцарии также отклонил апелляцию российских паралимпийцев.

– Ситуация плохая, но не будем сразу делать выводы, кого (из руководства) менять. И у Олимпийского комитета России была сложная ситуация, из которой они вышли достойно и достойно выступили на Олимпиаде, – приводит слова Иванюженкова ТАСС. – Для паралимпийцев это моральный удар, нужно всем вместе разобраться в данной ситуации и ребят поддерживать. Но у нас есть хорошие шансы выступить на зимней Паралимпиаде (2018 года).

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3583971

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vitvk

Шансов на данный момент - 0. Удар надо держать,а паралимпийцы наши могут,их весь мир боится! ПКР надо отвечать тем же,бить так же,а не сопли жувать и милостыню просить...Побежали под белым флагом выступать? Так вам наступили еще больней. Конники вот сразу отказались,берите с них пример. За одного битого двух не битых дают.

20:51

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