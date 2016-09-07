Вице-президент ПКР Смолин: "Отстранение паралимпийцев объединило людей самых разных взглядов"

Вице-президент Паралимпийского комитета России Олег Смолин отметил, что соревнования для отстраненных паралимпийцев очень нужны стране. Он подчеркнул, что отстранение от Игр российских спортсменов сплотило людей самых разных культур.

Напомним, что соревнования пройдут 8 – 9 сентября на спортивных базах в Новогорске и на "Озере Круглое". Ранее на гребном канале в Крылатском прошли старты по параканоэ и парагребле.

– Я думаю, что эти соревнования нужны не столько паралимпийцам, сколько стране, – приводит слова Смолина "Р-Спорт". – Я хочу обратить внимание на то, что сейчас люди самых разных взглядов, культур, пристрастий объединились в едином порыве возмущения и сочувствия к нашей паралимпийской сборной, которая пострадала совершенно непонятно за что. Я думаю, что за грубое предательство европейцами европейских ценностей.