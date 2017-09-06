Вице-президент ПКР назвал решение МПК беспрецедентным нарушением прав человека

Вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Олег Смолин считает, что Международный паралимпийский комитет (МПК) плохо исполняет обещания перед отечественной организацией. По его словам, ПКР выполнил почти все критерии, кроме тех, что не зависят от комитета.

– МПК плохо исполняет свои обещания перед ПКР. Практически все критерии были выполнены, – цитирует RT Смолина. – Два условия от нашей организации не зависят: соответствие РУСАДА кодексу ВАДА и признание государством доклада Макларена.

Часть соревнований еще продолжается, но большинство квот уже распределены. Во время встречи с Филипом Крэйвеном (президентом МПК. – Прим. "СЭ") нам было обещано, что будут выделены дополнительные квоты, но пока это заявление никак подтверждено не было. Это по-прежнему беспрецедентное нарушение прав человека.

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