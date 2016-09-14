Верховный суд Дюссельдорфа отказал 94 россиянам в допуске на Паралимпиаду

Верховный суд федеральной земли в Дюссельдорфе отказал 94 российским легкоатлетам в допуске на Паралимпиаду, сообщает официальный сайт ПКР. Ранее российские спортсмены были не допущены до участия в Играх-2016 на основании отчета комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. 23 августа апелляцию ПКР отклонил Спортивный арбитражный суд в Лозанне, 31 августа Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство ПКР о принятии срочных временных мер по допуску россиян на Паралимпиаду, поданное совместно с апелляционной жалобой на решение CAS.

94 заявления россиян были поданы в индивидуальном порядке Верховному суду федеральной земли в Кельне, она впоследствии была передана суду Дюссельдорфа.

"В данном споре у Международного паралимпийского комитета есть первостепенный интерес в проведении "чистых" Паралимийских игр. Этот интерес ведет к отказу заявителям в допуске к Играм. Наличие личной вины спортсменов роли не играет. Даже если заявители и не знали бы о системе государственного допинга в России, что они утверждают, то у них была возможность тренироваться с использованием допинга, не рискуя быть в этом уличенными. Существующие условия поддержки допинга ведут к подозрению в допинге в отношении всех спортсменов, которые тренировались в рамках этой системы. Для обеспечения справедливой конкуренции Международный паралимпийский комитет имел право отказать в допуске всем российским спортсменам", – говорится в письме Верховного суда.

ПКР уже назвал подобную мотивировку "грубым нарушением прав спортсменов", а спортсмены уже обжаловали это решение.