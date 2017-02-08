Валерий Газзаев: "Западные СМИ умело нагнетают обстановку вокруг российского спорта"

Депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев на заседании парламентского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи поддержал идею о приглашении руководителей Международного паралимпийского комитета в Москву.

- Думаю, что нам стоит подготовить обращение в Международный паралимпийский комитет и пригласить их к себе. На мой взгляд, такие действия были бы эффективными и могут помочь Паралимпийскому комитету России. Приедут они или нет – это другой вопрос. Но пригласить мы должны. Ведь западные средства массовой информации очень умело нагнетают обстановку не только вокруг паралимпийцев, но и всего российского спорта. Этот негатив надо убирать. (Любовь КОНЯЕВА)