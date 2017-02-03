Валерий Газзаев: "Отношение МПК к нашим спортсменам - это цинизм чистой воды"

Бывший тренер сборной России, депутат Валерий Газзаев считает, что решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отклонении просьбы Паралимпийского комитета РФ (ПКР) разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации к Паралимпийским играм 2018 года - это "цинизм чистой воды".

- Отношение Международного паралимпийского комитета к нашим спортсменам - это цинизм чистой воды, - цитирует ТАСС Газзаева. - Решение МПК - это решение политическое, не имеющее никакого отношения к спорту. Я ставлю его в один ряд с нездоровым ажиотажем вокруг допинговой темы в России, с постоянными заявлениями западных чиновников о лишении России права на проведение чемпионата мира. На Западе попросту забыли, что спорт - вне политики.

Надеюсь, здравые силы в МПК возобладают, и российские паралимпийцы все же поедут в Корею. Мировой спорт от этого только выиграет.

Только к нашей стране в последнее время постоянно применяется принцип коллективной ответственности: так было на Олимпиаде в Бразилии, так происходит до сих пор. Сначала без каких-либо обоснованных обвинений нас не пустили на Олимпийские игры в Рио, теперь грозят не допустить до Олимпиады в Корее.