14:46 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

ВАДА приглашено для проведения антидопингового контроля на соревнованиях в Подмосковье

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Паралимпийский комитет России (ПКР) пригласил Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) для проведения контроля на всероссийских соревнованиях паралимпийцев в Подмосковье. Напомним, 8-9 сентября проходят соревнования среди спортсменов сборной России, которая не была допущена к участию в Паралимпиаде-2016.

– Мы обратились в РУСАДА и WADA по поводу проведения здесь (на соревнованиях паралимпийцев в Подмосковье) антидопингового контроля, – цитирует "Р-Спорт" вице-президента ПКР Павла Рожкова. – По мировым рекордам здесь работает высококвалифицированная бригада судей. Мы за это спокойны, будет все ясно после Рио. Мы открыты, приглашение у РУСАДА и ВАДА были, пусть приезжают.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160908/1069267830.html

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