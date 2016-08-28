23:33 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

В Торонто прошла прошла массовая акция в поддержку паралимпийской сборной России

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В столице Канады Торонто состоялась массовая акция в поддержку российских паралимпийцев, которые были отстранены от участия в Паралимпиаде-2016. Об этом сообщил руководитель группы "Русская Канада" Леон Мицнер.

На мероприятии собрались порядка 100 митингующих. В руках у некоторых из них были плакаты с надписями: "Позор ВАДА!", "Дайте российским паралимпийцам участвовать в Играх!" и "Нет запрету!". Ранее Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил всех российских спортсменов от Игр в Рио, а CAS позднее утвердил это решение.

– На акцию вышли представители различных организаций соотечественников Торонто и рядовые члены русскоязычной общины, – приводит ТАСС слова Мицнера. – Наше основное требование – это пересмотр Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА) решения об отстранении спортсменов из России от участия в Паралимпиаде.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3572746

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