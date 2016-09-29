В РУСАДА считают, что ПКР сделал все для обеспечения допинг-контроля на соревнованиях паралимпийцев

Исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович подчеркнула, что Паралимпийский комитет России (ПКР) сделал все для организации допинг-контроля на всероссийских соревнованиях для спортсменов, отстраненных от Паралимпиады-2016. Соревнования проходили в Подмосковье 8 и 9 сентября.

– ПКР обращался к нам в РУСАДА с целью проведения антидопингового обеспечения. Мы, по правилам, данный запрос передали в Антидопинговое агентство Великобритании (UKAD), – цитирует ТАСС Анцелиович. – ПКР проявил инициативу, чтобы андидопинговые мероприятия были проведены на всероссийских играх паралимпийцев.