В ПКР положительно относятся к индивидуальным письмам паралимпийцев

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин подчеркнул, что его организация не имеет ничего против индивидуальных писем паралимпийцев в Международный паралимпийский комитет (IPC) с просьбой об индивидуальном допуске к участию в Паралимпиаде-2016. Ранее IPC отстранил всех российских спортсменов от Игр в Рио, а CAS позднее утвердил это решение. С просьбой об индивидуальном допуске в IPC обратились 23 россиянина.

– ПКР относится к этому исключительно положительно. Это их право, и они имеют право подавать заявки на те решения, что они считают несправедливыми, а они действительно несправедливые, – цитирует "Р-Спорт" Лукина.