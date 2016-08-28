17:37 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

В ПКР положительно относятся к индивидуальным письмам паралимпийцев

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин подчеркнул, что его организация не имеет ничего против индивидуальных писем паралимпийцев в Международный паралимпийский комитет (IPC) с просьбой об индивидуальном допуске к участию в Паралимпиаде-2016. Ранее IPC отстранил всех российских спортсменов от Игр в Рио, а CAS позднее утвердил это решение. С просьбой об индивидуальном допуске в IPC обратились 23 россиянина.

– ПКР относится к этому исключительно положительно. Это их право, и они имеют право подавать заявки на те решения, что они считают несправедливыми, а они действительно несправедливые, – цитирует "Р-Спорт" Лукина.

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http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160828/1052353812.html

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