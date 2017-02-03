В МИД РФ разочарованы решением МПК не допустить россиян к отбору на Паралимпиаду

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в ведомстве разочарованы решением Международного паралимпийского комитета не допускать российских спортсменов участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2018. Ранее МПК временно исключил ПКР из состава на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В связи с этим россияне пропустили Паралимпиаду в Рио.

- Мы крайне разочарованы решением исполкома Международного паралимпийского комитета, который отклонил просьбу Паралимпийского комитета России заявлять спортсменов на квалификационные соревнования к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане, - цитирует ТАСС Захарову. - Данное решение ставит серьезный барьер для участия российских спортсменов в Играх в Корее.

На фоне известного антигуманного решения применительно к недавним играм в Рио-де-Жанейро, в очередной раз мы становимся свидетелями применения в отношении большого количества наших спортсменов принципа коллективного наказания за недоказанные преступления.

Допингу нет места в спорте, в нашей стране допинг рассматривается как угроза здоровью и дискредитация честной спортивной борьбы. Глубоко убеждены, что в спорте следует исходить из того, что "чистые" спортсмены не должны лишаться права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах, чемпионатах мира.