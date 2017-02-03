12:34 3 февраля | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

В МИД РФ разочарованы решением МПК не допустить россиян к отбору на Паралимпиаду

0
0
0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в ведомстве разочарованы решением Международного паралимпийского комитета  не допускать российских спортсменов участвовать в квалификации к Паралимпиаде-2018. Ранее МПК временно исключил ПКР из состава на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. В связи с этим россияне пропустили Паралимпиаду в Рио.

- Мы крайне разочарованы решением исполкома Международного паралимпийского комитета, который отклонил просьбу Паралимпийского комитета России заявлять спортсменов на квалификационные соревнования к Паралимпиаде 2018 года в Пхенчхане, - цитирует ТАСС Захарову. - Данное решение ставит серьезный барьер для участия российских спортсменов в Играх в Корее.

На фоне известного антигуманного решения применительно к недавним играм в Рио-де-Жанейро, в очередной раз мы становимся свидетелями применения в отношении большого количества наших спортсменов принципа коллективного наказания за недоказанные преступления.

Допингу нет места в спорте, в нашей стране допинг рассматривается как угроза здоровью и дискредитация честной спортивной борьбы. Глубоко убеждены, что в спорте следует исходить из того, что "чистые" спортсмены не должны лишаться права выступать на Олимпиадах, Паралимпиадах, чемпионатах мира.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3994276

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ