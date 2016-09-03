В Крылатском стартовал первый турнир для отстраненных российских паралимпийцев

Первый турнир для отстраненных от Паралимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро российских спортсменов стартовал в Москве на гребном канале в Крылатском. Турнир по параканоэ и парагребле проходит в рамках Кубка президента России по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимают участие сильнейшие спортсмены, которые завоевали паралимпийские лицензии на Игры в Рио. Напомним, что сборная России в полном составе не поехала на Паралимпиаду по причине дисквалификации из-за допинговых нарушений. Обращения и апелляции в разные судебные инстанции не принесли желаемого результата.