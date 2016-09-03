13:10 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

В Крылатском стартовал первый турнир для отстраненных российских паралимпийцев

0
0
0

Первый турнир для отстраненных от Паралимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро российских спортсменов стартовал в Москве на гребном канале в Крылатском. Турнир по параканоэ и парагребле проходит в рамках Кубка президента России по гребле на байдарках и каноэ. В нем принимают участие сильнейшие спортсмены, которые завоевали паралимпийские лицензии на Игры в Рио. Напомним, что сборная России в полном составе не поехала на Паралимпиаду по причине дисквалификации из-за допинговых нарушений. Обращения и апелляции в разные судебные инстанции не принесли желаемого результата.

 

0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ