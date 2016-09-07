В Канаде проходит митинг против ВАДА из-за недопуска россиян до Паралимпиады

Российские соотечественники, проживающие в Канаде, сегодня проводят митинг в Монреале перед офисом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Митингующие требуют реформировать организацию в связи с решением не допустить сборную России до Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Как сообщила президент организации "Русский конгресс Канады" Алла Суворова, участники митинга попытались передать в офис ВАДА петицию, составленную на английском и французском языках, однако сделать это не удалось.

– Все представители русскоязычной общины, проживающие сейчас в Канаде, были крайне возмущены решением ВАДА по нашим паралимпийцам, а также не допущению трети олимпийской сборной к Играм в Бразилии, – приводит ТАСС слова Суворовой. – Мы считаем это решение неприемлемым. Охрана нам не разрешила передать петицию, а представитель WADA заявил, чтобы мы ее отправили по электронной почте.

По словам Суворовой, петиция адресована главе ВАДА Крейгу Риди. В ней говорится, что организация приняла скандальные решения в отношении российских атлетов на основе выводов "канадского профессора права Ричарда Макларена, который, не приведя ни одного конкретного факта, огульно обвинил российских атлетов в том, что они участвуют в спонсируемой государством допинговой программе".