22:53 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

В Канаде проходит митинг против ВАДА из-за недопуска россиян до Паралимпиады

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Российские соотечественники, проживающие в Канаде, сегодня проводят митинг в Монреале перед офисом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Митингующие требуют реформировать организацию в связи с решением не допустить сборную России до Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Как сообщила президент организации "Русский конгресс Канады" Алла Суворова, участники митинга попытались передать в офис ВАДА петицию, составленную на английском и французском языках, однако сделать это не удалось.

– Все представители русскоязычной общины, проживающие сейчас в Канаде, были крайне возмущены решением ВАДА по нашим паралимпийцам, а также не допущению трети олимпийской сборной к Играм в Бразилии, – приводит ТАСС слова Суворовой. – Мы считаем это решение неприемлемым. Охрана нам не разрешила передать петицию, а представитель WADA заявил, чтобы мы ее отправили по электронной почте.

По словам Суворовой, петиция адресована главе ВАДА Крейгу Риди. В ней говорится, что организация приняла скандальные решения в отношении российских атлетов на основе выводов "канадского профессора права Ричарда Макларена, который, не приведя ни одного конкретного факта, огульно обвинил российских атлетов в том, что они участвуют в спонсируемой государством допинговой программе".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3603022

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КОММЕНТАРИИ (5)
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kim-1965

Luchezarny, Называть инвалидов "неполноценными" - это нарушение против человечности!!! А то, что 35 российских паралимпийцев попались на допинге - это нормально?

23:37

Thomas_Boy

kim-1965 __________ Туркменам и узбекам разрешают. Почему канадцам не разрешат?

23:31

Luchezarny

Тех кто не допустил паралимпийцев в Рио надо судить по нарушению против человечности!!! Нельзя лишать радости не полноценных людей

23:19

механик39

Предлагаю соотечественникам ,живущим в Канаде вернуться и на Родину в Россию ,а не возмущаться живя как у бога за пазухой за бугром .

23:14

kim-1965

А гражданам Канады позволили бы в России проводить митинг? Представляю картину: граждане Канады подают заявку в мэрию Москвы, на проведения митинга протеста с бредовыми требованиями. А на плакатах: "Допингу дорога" ?

23:13

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