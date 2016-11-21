В Госдуме обвинили МПК в стремлении заработать на России

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Михаил Дегтярев отметил, что Международный паралимпийский комитет (МПК), обязывая Паралимпийский комитет России (ПКР) выплачивать по 250 тысяч евро за каждый год отстранения, делает еще одну попытку оказать давление на Россию и при этом заработать.

Сегодня были опубликованы критерии по восстановлению членства. В рабочую группу по этому вопросу будут входить пять человек, включая независимого председателя. Их имена будут названы позже. Также стало известно, что ПКР будет платить 250 тысяч евро ежегодно в период отстранения, а затем еще 125 тысяч евро ежегодно в течение трех лет после возвращения в состав МПК. Это связано с расходами на тестирование российских спортсменов.

- Это верх несправедливости и попытка заработать на нашей стране. Это продолжение давления на нашу страну, новый акт нечестной мировой игры против России, - цитирует Дегтярева "Интерфакс".