У паралимпийской чемпионки украли золотые медали

У чемпионки Паралимпийских игр велосипедистки Кэрол Кук украли две золотые медали, информирует The Guardian. Однако, по словам спортсменки, для нее это не трагедия. Награды, завоеванные на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро и Олимпиаде-2012 в Лондоне, были украдены из ее машины в Мельбурне. Отметим, что Кук страдает от рассеянного склероза и передвигается на инвалидной коляске.

- Это всего лишь медали, это не конец света, - отметила Кук. - Но их всем показываю, особенно школьникам. Я их не убираю далеко, как делают многие спортсмены. Я всегда беру их с собой и показываю окружающим.