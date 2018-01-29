Тренер: "Лучших российских паралимпийцев могут "обрезать" ни за что"

Старший тренер паралимпийской сборной России по горнолыжному спорту Александр Назаров допускает, что Международный паралимпийский комитет (МПК) может не допустить до Игр-2018 в Пхенчхане ведущих российских спортсменов так же, как ранее это сделал Международный олимпийский комитет (МОК). 29 января было объявлено о допуске россиян до выступления на Паралимпиаде в Корее в нейтральном статусе. Ожидается, что участниками соревнований станут от 30 до 35 российских паралимпийцев, представляющих пять видов спорта

- Эта ситуация изначально некрасивая, мне это все не нравится, - цитирует ТАСС Назарова. - Еще не известно, кто из 63 спортсменов поедет, и не исключена возможность, что лучших паралимпийцев могут "обрезать" ни за что. Это обычные люди, такая ситуация для них является просто ущемлением прав. Конечно, это скажется негативно на наших спортсменах.

Мои подопечные все бойцы, прошли огонь и воду, но все равно это тяготит. Мы смотрим, как Шипулина, Ана не допускают, наших чистых ребят, лидеров мирового спорта, в которых нет сомнения, и всегда есть опасность, что с нами сделают то же самое.

Мы готовимся в штатном режиме, несмотря ни на что.

Напомним, МОК в конце 2017 года приостановил членство ОКР в международной организации, из-за чего российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде только в нейтральном статусе (олимпийский атлет из России) под олимпийским флагом. 23 января стало известно, что на Игры-2018 не приглашены многие ведущие российские спортсмены, среди которых Антон Шипулин, Сергей Устюгов, Виктор Ан, Павел Кулижников, Денис Юсков и многие другие.

Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.