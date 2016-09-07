Томас Бах не посетит закрытие Паралимпиады

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах не планирует посещать церемонию закрытия Паралимпийских игр в Рио. Также сообщается, что Бах не будет посещать и сами соревнования.

– В настоящий момент президент не планирует посещать Бразилию, – приводит слова пресс-службы Международного олимпийского комитета ТАСС. Отметим, что Бах станет первым за последние 32 года президентом МОК, который не посетит церемонию закрытия Паралимпиады. Во время открытия Игр Бах будет присутствовать на траурной церемонии, посвященной ушедшему из жизни в возрасте 97 лет 24 августа бывшему президенту Федеративной Республики Германия Вальтеру Шеелю.