22:43 7 февраля | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

The Telegraph: "Российские паралимпийцы не будут допущены к участию в ЧМ-2017 по легкой атлетике"

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Международный паралимпийский комитет (МПК) не намерен допускать россиян до участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года, который пройдет в Лондоне 14-17 июля, утверждает The Telegraph. Отмечается, что официально об этом будет объявлено в мае после исполкома МПК, который рассмотрит вопрос допуска россиян к участию в международных соревнованиях и восстановления членства ПКР.

Напомним, что 7 августа минувшего МПК объявил о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) по итогам расследования независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. В связи с этим российские спортсмены не были допущены до Паралимпиады-2016.

В январе МПК не разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации к Играм-2018. При этом МПК отметил, что Россия сохраняет возможность получить квоты на соревнования благодаря двустороннему приглашению и освободившихся квот.

Отметим, что, скорее всего, отечественные спортсмены пропустят в 2017 году все турниры под эгидой МПК.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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staerswimmer23

вот ведь как получается мобильный глист, у нас здоровые выигрывают среди инвалидов, а у вас инвалиды обыгрывают здоровых

03:21

mobile_actor

Все-таки придется комплектовать команду ПКР только настоящими инвалидами и не применять допинг.

23:54 7 февраля

nailsh78

значица в России посещение общественных мест надо запретить собакам и англосаксам

23:06 7 февраля

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