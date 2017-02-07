The Telegraph: "Российские паралимпийцы не будут допущены к участию в ЧМ-2017 по легкой атлетике"

Международный паралимпийский комитет (МПК) не намерен допускать россиян до участия в чемпионате мира по легкой атлетике 2017 года, который пройдет в Лондоне 14-17 июля, утверждает The Telegraph. Отмечается, что официально об этом будет объявлено в мае после исполкома МПК, который рассмотрит вопрос допуска россиян к участию в международных соревнованиях и восстановления членства ПКР.

Напомним, что 7 августа минувшего МПК объявил о приостановлении членства Паралимпийского комитета России (ПКР) по итогам расследования независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена. В связи с этим российские спортсмены не были допущены до Паралимпиады-2016.

В январе МПК не разрешил российским спортсменам участвовать в квалификации к Играм-2018. При этом МПК отметил, что Россия сохраняет возможность получить квоты на соревнования благодаря двустороннему приглашению и освободившихся квот.

Отметим, что, скорее всего, отечественные спортсмены пропустят в 2017 году все турниры под эгидой МПК.