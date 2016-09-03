Терентьев может покинуть пост в Совете спортсменов МПК

Депутат Госдумы РФ, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК) Михаил Терентьев может покинуть свой пост в этой организации, так как не смог защитить российских паралимпийцев, которые были отстранены от Паралимпиады 2016 года.

– Я вхожу в Совет спортсменов Международного паралимпийского комитета, очень расстроен тем, что не смог защитить нашу команду и сделать так, чтобы сборная смогла участвовать, – приводит ТАСС слова Терентьева. – Надо подумать, стоит ли вообще в этом совете находиться. Хотя здесь двоякое ощущение, с одной стороны не смог защитить, с другой – нужно двигаться дальше. Поскольку членство ПКР приостановлено, но не приостановлены полномочия всех, кто входит в различные совещательные органы МПК, обязательно надо использовать все свои возможности и небольшое влияние. Нужно сделать так, чтобы членство комитета было восстановлено как можно быстрее

Меня шокировало это решение, надо еще раз все переварить, пожелать спортсменам мужества в ситуации, когда от твоей работы над техникой и функциональным состоянием не зависит результат участия, нужно двигаться дальше, – продолжил Терентьев. – Последняя возможность исчезла, потому что МПК сослался на объективные обстоятельства и не стал соблюдать свой основополагающий принцип, который говорит о том, что МПК призван создавать всевозможные условия для того, чтобы паралимпийцы могли себя реализовать.