16:48 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Светлана Журова: "Результаты наших паралимпийцев - громкий укор тем, кто не пустил их на Игры"

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Депутат Госдумы РФ, первый вице-президент Федерации спорта слепых, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что высокие результаты российских паралимпийцев на турнире в Подмосковье станут укором для тех, кто не пустил их на Паралимпиаду в Рио. На всероссийских соревнованиях некоторые результаты превзошли мировые рекорды.

– Видно, что все наши спортсмены очень хорошо настроены, – цитирует "Р-Спорт" Журову. – Ребятам очень непросто, но рекорды мира, которые они устанавливают на этих соревнованиях, говорят о том, что у нашей паралимпийской сборной очень хорошая физическая форма. Ребята готовились очень правильно. Их рекорды на турнирах в Подмосковье – это громкий укор тем, кто не допустил их на Игры. Такие результаты дорогого стоят.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160909/1070857062.html

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