Светлана Журова: "Белоруссия проявила олимпийский дух, поддержав наших паралимпийцев"

Депутат Госдумы РФ, первый вице-президент Федерации спорта слепых, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова отметила, что Белоруссия проявила олимпийский дух, когда пронесла российский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2016. По ее словам, все оценили этот поступок.

– Не могу быть сторонним наблюдателем процессов, которые происходят в паралимпийском спорте, – отметила Журова. – Возможно, не всем нравилось, что есть такой рост результатов в нашей сборной, что у нас есть много побед. Кто-то, возможно, увидел в этом не кропотливую работу, а прием каких-то препаратов. Олимпиада должна быть. Если придерживаться принципа "О, спорт, ты – мир!", то как раз Белоруссия проявила олимпийский дух, поддержав наших спортсменов. Я очень боялась, что их накажут за намерение пронести наш флаг. Мы призывали президента МПК встать на сторону спортсменов, но он этого не сделал. В отличие от Томаса Баха, который и сам был на месте репрессированного отстраненного спортсмена. И я уверена, что каждый житель страны оценил этот поступок. О паралимпийском спорте говорили в эти дни больше, чем когда-либо. (Мария МАРКОВА)