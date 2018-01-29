Светлана Коновалова: "Даже без флага и гимна все знают, что наши паралимпийцы из России"

Паралимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Светлана Коновалова отметила, что даже без флага и гимна болельщики будут знать, откуда паралимпийцы, которые выступят на Олимпиаде в Корее. Ранее МПК продлил дисквалификацию ПКР и лишил паралимпийцев российских флагов, гимна и национальной символики.
– Для любого спортсмена-паралимпийца главный старт четырехлетия – это дело всей жизни, – отметила Коновалова. – Спортсмены всегда испытывают огромную гордость за страну, флаг и гимн.
Отрадно, что ребятам дали возможность выступить на Паралимпиаде, ведь они затратили столько времени, сил и энергии на подготовку. И в сложившейся ситуации не так и важно, в каком статусе, ведь все и так знают, что они из России. (Андрей СИЗЯКИН)
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usuns
про инвалидов-спортсменов соглашусь, у них в отличие от здоровых нет возможности между олимпиадами рубить бабло на куче коммерческих стартов! а их, если кто забыл, перед рио просто практически безо всякого объяснения отстранили всех!
17:30
nailsh78
готовите 4 года спортсмена что б потом просто взять и проехать или скатиться по трамплину ? Этим не альтруистам надо заниматься - это не времена Кубертена.. а загнивающего капитализма что льет реки крови развязав кучу войн по всей планете после 2 мировой
15:10