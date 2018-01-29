Светлана Коновалова: "Даже без флага и гимна все знают, что наши паралимпийцы из России"

Паралимпийская чемпионка по лыжам и биатлону Светлана Коновалова отметила, что даже без флага и гимна болельщики будут знать, откуда паралимпийцы, которые выступят на Олимпиаде в Корее. Ранее МПК продлил дисквалификацию ПКР и лишил паралимпийцев российских флагов, гимна и национальной символики.

– Для любого спортсмена-паралимпийца главный старт четырехлетия – это дело всей жизни, – отметила Коновалова. – Спортсмены всегда испытывают огромную гордость за страну, флаг и гимн.