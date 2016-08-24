Сослан Рамонов: "За паралимпийцев обидно до слез"

Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Рио Сослан Рамонов сочувствует паралимпийской сборной России, отстраненной от Паралимпийских игр в Рио.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

– Сегодня утром я был в Новогорске. Там сейчас располагаются наши паралимпийцы. Их отстранение ужасно. Для них эта Паралимпиада – мечта, и лишать их мечты – это преступление. Больно за них и обидно до слез. (Сергей ФИШ)