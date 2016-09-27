Софья Великая: "Весь мир понимает абсурдность отстранения паралимпийцев РФ от Игр"

Обладательница золотой медали Олимпийских игр-2016 в командном турнире саблисток Софья Великая заявила, что весь мир понимает абсурдность отстранения российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

Ранее глава МПК Филип Крэйвен, оглашая решение по российским паралимпийцам, заявил, что комитет достаточно много времени изучал выводы независимой комиссии ВАДА во главе с Маклареном, которая утверждает, что в России работала управляемая государством система по применению допинга.

– Что касается наших паралимпийцев, весь мир понимает, что это абсурд, – цитирует "Р-Спорт" Великую. – Искренне многие люди не понимают, что происходит. Хочется, чтобы политика была отдельно от спорта. Хотелось бы, чтобы это было все на уровне моральных норм, развития спорта, детей. Я очень надеюсь, что это заявление парламентариев будет достойным ответом в этой ситуации".

Обидно, что вся эта история длится так долго. Это счастье, что у нас была возможность выступить на этой Олимпиаде и вернуться с медалями. Сегодня я услышала выступления в Совете Федерации, обидно, что были допущены ошибки в этой ситуации, надеюсь, такое не повторится.