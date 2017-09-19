Слушания по апелляции на приговор Писториусу пройдут 3 ноября

Слушания в Верховном апелляционном суде ЮАР по апелляции прокуратуры на приговор южноафриканцу Оскару Писториусу состоятся 3 ноября, информирует Reuters. Легкоатлет-ампутант получил шесть лет тюрьмы за умышленное убийство своей подруги Ревы Стенкамп, однако решение суда не устроило государственное обвинение.

Прокуратура посчитала наказание спортсмену слишком мягким и подала апелляцию в Верховный суд Претории. Протест в августе 2016 года был отклонен. Тогда прокуратура решила обжаловать приговор Писториуса в Верховном апелляционном суде.

У Писториуса с младенчества нет обеих ног ниже колена. Он был приговорен к шести годам заключения за умышленное убийство своей подруги Ревы Стенкамп 14 февраля 2013 года. Изначально ему вменялось неумышленное убийство. Он был приговорен к пяти годам тюрьмы, но досрочно выпущен в октябре 2015 года под домашний арест. 3 декабря 2015 года верховный суд ЮАР удовлетворил апелляцию обвинения и признал его виновным в умышленном убийстве и приговорил его к шести годам.