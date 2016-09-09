Швецов улучшил мировой рекорд на стартах отстраненных паралимпийцев

Трехкратный паралимпийский чемпион Евгений Швецов превзошел мировой рекорд на дистанции 800 м на соревнованиях отстраненных от Паралимпийских игр российских спортсменов, проходящих в Подмосковье, сообщает "Р-Спорт".

Спортсмен, выступающий в классе Т36, финишировал на 800 м с результатом 2 минуты 05,04 секунды, превышающим лучшее мировое достижение, однако его рекорд не будет ратифицирован. Второе место в забеге занял Артем Арефьев (2.05,42), третье - Андрей Жирнов (2.12,26).

В классе Т54 на 800 м первенствовал Алексей Быченок (1.36,83). Вторым к финишу пришел Александр Ганзей (1.41,44), третьим Иван Гончаров (1.47,47).

В классе Т53 победил Виталий Гриценко (1.43,14), второе место занял Арсен Курбанов (1.47,88).

Вероника Доронина в классе Т34 преодолела 800 м за 2 минуты 21,11 секунды. Акжана Абдикаримова (Т53) финишировала с результатом 2 минуты 06,13 секунды, а Наталья Кочерова (Т54) - 1.57,39.