12:48 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Швецов улучшил мировой рекорд на стартах отстраненных паралимпийцев

0
0
0

Трехкратный паралимпийский чемпион Евгений Швецов превзошел мировой рекорд на дистанции 800 м на соревнованиях отстраненных от Паралимпийских игр российских спортсменов, проходящих в Подмосковье, сообщает "Р-Спорт".

Спортсмен, выступающий в классе Т36, финишировал на 800 м с результатом 2 минуты 05,04 секунды, превышающим лучшее мировое достижение, однако его рекорд не будет ратифицирован. Второе место в забеге занял Артем Арефьев (2.05,42), третье - Андрей Жирнов (2.12,26).

В классе Т54 на 800 м первенствовал Алексей Быченок (1.36,83). Вторым к финишу пришел Александр Ганзей (1.41,44), третьим Иван Гончаров (1.47,47).

В классе Т53 победил Виталий Гриценко (1.43,14), второе место занял Арсен Курбанов (1.47,88).

Вероника Доронина в классе Т34 преодолела 800 м за 2 минуты 21,11 секунды. Акжана Абдикаримова (Т53) финишировала с результатом 2 минуты 06,13 секунды, а Наталья Кочерова (Т54) - 1.57,39.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/paralympic/20160909/1070719890.html

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ

Материалы других СМИ