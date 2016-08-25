23:38 25 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Шесть российских паралимпийцев попросили главу IPC об индивидуальном допуске к Играм

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Шесть российских паралимпийцев призвали главу Международного паралимпийского комитета (IPC) Филипа Крэйвена рассмотреть их индивидуальные заявки на выступление на Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро, информирует "Р-Спорт".

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск ПКР на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

Паралимпийцы Алексей Обыденнов, Светлана Мошкович, Наталья Януто, Алексей Ашапатов, Олеся Владыкина и Маргарита Гончарова обратились к Крэйвену.

- Я был бы очень признателен, если бы вы рассмотрели индивидуальный запрос на участие в Паралимпиаде в связи с исключительными обстоятельствами, или, в качестве альтернативы, расскажите мне об условиях, на которых возможно мое участие в Играх, - приводит Sputnik текст письма паралимпийцев. - Я верю, что настоящие виновники "грязной" системы должны быть наказаны и отстранены от спортивной деятельности. Я не хочу проигрывать мошенникам и не хочу с ними соревноваться, даже если они россияне. Однако еще сильнее я верю, что невинные люди не должны страдать из-за действий мошенников, которые пытались обмануть чистых спортсменов.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160825/1047807398.html

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