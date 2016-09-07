Сергей Шилов: "Англичане решили прижать российских спортсменов"

Шестикратный паралимпийский чемпион Сергей Шилов считает, что после победы россиян на Играх-2012 англичане стали "прижимать" отечественных спортсменов.

– Соперники-то будут соревноваться с другими, у них достаточно соперников в мире и без нас, – приводит слова Шилова "Р-Спорт". – Но наша сборная, конечно, одна из сильнейших в мире. Вспомните Лондон, когда российская команда обыграла сборную Великобритании у них дома, на их площадках. А Филип Крэйвен – англичанин. Думаю, что его правительство, наверное, по головке не погладило за такие вещи (результаты Лондона). Ну и начали искать варианты, как можно Россию прижать каким-то образом. Убрали сначала те виды спорта, где у нас самые сильные позиции, дисциплины сдвинули. И в дальнейшем, видимо, этого показалось мало – пошли по нарастающей. Абсолютно жестоко и несправедливо. Видимо, политический заказ. Не смотрят ни доказательства, ни апелляции. Им просто надо было отстранить – они это сделали.