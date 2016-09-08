Сергей Малышев: "Не смотрел церемонию открытия Паралимпиады"

Российский стрелок-паралимпиец Сергей Малышев заявил, что не стал смотреть церемонию открытия Паралимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Сегодня Малышев стал победителем в стрельбе из пневматического пистолета на всероссийских соревнованиях паралимпийцев. Напомним, сборную России в полном составе не допустили да Паралимпиады в Рио.

– Открытие Паралимпиады смотреть не стал, – приводит "Р-Спорт" слова Малышева. – Нужно было выспаться перед сегодняшними соревнованиями. Четыре года мы готовились к Паралимпиаде, и оказалось, что зря. Были отборы, постоянный контроль, завоевывали лицензии на соревнованиях, старались пробиться на Паралимпиаду, завоевали девять лицензий. Больше стрелков должны были поехать на этот раз, но видите, как получилось.

Сборы у нас иногда в Германии проходят, иногда в Новогорске. Но это не лучший мой результат здесь. Сезон у меня был хороший, был на двух этапах Кубка мира – там я завоевал три золотые медали и одну серебряную. Был неплохой уровень, была хорошая подготовка к Рио, но, к сожалению, нам не дали там показать результат. Сейчас отдохнем, сезон заканчивается. В нашем виде спорта все соревнования проводит IPC, и поэтому мы не можем на них выступать, пока наш Паралимпийский комитет отстранен. Отдохнем, а там посмотрим, может, ситуация изменится.