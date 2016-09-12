Серебряный призер Паралимпиады не намерена совершать эвтаназию сразу после Игр

Серебряный призер Паралимпиады в Рио Марика Вервут не намерена совершать эвтаназию после Игр-2016. Ранее бельгийская легкоатлетка сообщила, что сделает это после Паралимпиады-2016. Вервут завоевала серебряную медаль на дистанции 400 метров на колясках. Также она является паралимпийской чемпионкой 2012 года на дистанциях 100 и 200 м. В Бельгии эвтаназия легальна.

- Я стараюсь наслаждаться каждым хорошим моментом, - цитирует Вервут BBC. - Когда придет время, когда плохих дней будет больше, чем хороших, все бумаги для эвтаназии уже готовы. Но пока это время не пришло. Здорово, что я выиграла медаль. Прощаясь со спортом, я страдаю. Спорт - это моя жизнь.