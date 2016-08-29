Серебряный призер Паралимпиады-2008 дисквалифицирован на четыре года

Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата дисквалифицировала серебряного призера Паралимпийских игр 2008 года пауэрлифтера Айрата Закиева на четыре года за употребление допинга, информирует официальный сайт Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Также четырехлетним дисквалификациям подверглись спортсменки Татьяна Жаворонкова, Ольга Киселева (обе - начиная с 8 июня 2015 года) и Фарита Рахматуллина (с 1 октября 2015 года).

- Всероссийская федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на основании и во исполнение решения дисциплинарного антидопингового комитета приняла решение о дисквалификации спортсмена Айрата Закиева на четыре года начиная с 22 апреля 2015 года, - говорится в сообщении.