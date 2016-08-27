21:46 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Семь российских паралимпийцев в воскресенье отправят письма в IPC

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Спортивный юрист Артем Пацев заявил, что семь российских паралимпийцев намерены в воскресенье отправить письма в Международный паралимпийский комитет (IPC) с просьбой о допуске в индивидуальном порядке к участию в Паралимпийских играх-2016. Спортивный арбитражный суд (CAS) 23 августа отклонил иск Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

– Пока больше никто письма с просьбой о допуске в IPC не направлял, – цитирует "Р-Спорт" Пацева. – Но еще семь человек сейчас собирают документы и завтра отправят такие письма в международный комитет. IPC ответил нам, что первые 23 письма он получил и ознакомился с ними, пообещав выйти на связь в начале следующей недели.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160827/1050876653.html

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