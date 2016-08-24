Сегодня паралимпийцы подадут первые индивидуальные обращения в МПК

Спортивный юрист Артем Пацев отметил, что первые обращения российских паралимпийцев в Международный паралимпийский комитет (МПК) поступят в среду вечером. Напомним, МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

– Десять паралимпийцев обратились за помощью ко мне, – цитирует ТАСС Пацева. – Нигде не прописан запрет на подачу индивидуального иска. Возможно, нам удастся решить вопрос напрямую с МПК и дело не дойдет до CAS. Обращения в МПК будут поданы в ближайшие дни, а первые – сегодня вечером. Обращение будет лаконичным. Надеюсь, одного-двух дней хватит и к концу недели будет понимание.