16:07 24 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Сегодня паралимпийцы подадут первые индивидуальные обращения в МПК

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Спортивный юрист Артем Пацев отметил, что первые обращения российских паралимпийцев в Международный паралимпийский комитет (МПК) поступят в среду вечером. Напомним, МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

– Десять паралимпийцев обратились за помощью ко мне, – цитирует ТАСС Пацева. – Нигде не прописан запрет на подачу индивидуального иска. Возможно, нам удастся решить вопрос напрямую с МПК и дело не дойдет до CAS. Обращения в МПК будут поданы в ближайшие дни, а первые – сегодня вечером. Обращение будет лаконичным. Надеюсь, одного-двух дней хватит и к концу недели будет понимание.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3563358

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КОММЕНТАРИИ (2)
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намкрыш

Пусть безумная идея - не решайте сгоряча, Отвечайте нам скорее через доку главврача. С уваженьем, дата, подпись. Отвечайте нам, а то, Если вы не отзоветесь мы напишем в "Спортлото".

23:08 24 августа

Max2015

с "юристом" Пацевым все кто обращался - все победили, ага.

17:04 24 августа

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