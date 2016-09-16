Сборная Китая завоевала 19 медалей в восьмой день Паралимпиады-2016

Сборная Китая продолжает уверенно лидировать в медальном зачете Паралимпийских игр-2016. В восьмой соревновательный день китайские спортсмены завоевали 19 медалей, всего в их активе теперь 84 золотых, 66 серебряных и 41 бронзовая медаль. На втором месте по-прежнему идет Великобритания, в активе которой 48 награды высшей пробы, 28 серебряных и 31 бронзовая награда. Замыкает тройку команда Украины (35-27-30).

Напомним, Международный паралимпийский комитет не допустил сборную России до участия в соревнованиях.