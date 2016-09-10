04:12 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Сборная Китая упрочила лидерство в медальном зачете Паралимпиады-2016

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Китайские спортсмены завоевали 29 медалей во второй соревновательный день Паралимпийских игр-2016. Сборная Китая упрочила лидерство в медальном зачете, в ее активе 20 золотых, 17 серебряных и 12 бронзовых наград. Второе место занимает сборная Великобритании, на счету которой 12 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград. Замыкает тройку команда Украины, которая завоевала 6 золотых медалей во второй соревновательный день. Всего в активе украинцев семь золотых, шесть серебряных и 13 бронзовых медалей.

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