03:11 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Сборная Китая лидирует в медальном зачете после первого дня Паралимпиады в Рио

0
0
0
1

На Паралимпийских игра[-2016 в Рио-де-Жанейро завершился первый соревновательный день. По его итогам лидерство в медальном зачете захватили спортсмены из Китая, завоевавшие пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. На втором месте расположилась Великобритания, в активе которой пять золотых медалей, две серебряных и две бронзовых. Замыкает тройку команда Узбекистана, завоевавшая три золотых и одну бронзовую медаль.

Напомним, сборная России не была допущена Международным паралимпийским комитетом до участия в Играх.

0
0
0


Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

flyer-19

ну ага, хоть бы перепроверили прежде, чем брать новости. соревнования только завершились. исправляйте количество медалей у всех, косячники)))

03:29

Материалы других СМИ

Материалы других СМИ