Сборная Китая лидирует в медальном зачете после первого дня Паралимпиады в Рио

На Паралимпийских игра[-2016 в Рио-де-Жанейро завершился первый соревновательный день. По его итогам лидерство в медальном зачете захватили спортсмены из Китая, завоевавшие пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовых медали. На втором месте расположилась Великобритания, в активе которой пять золотых медалей, две серебряных и две бронзовых. Замыкает тройку команда Узбекистана, завоевавшая три золотых и одну бронзовую медаль.

Напомним, сборная России не была допущена Международным паралимпийским комитетом до участия в Играх.