14:57 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Сборная Азербайджана отказалась от лицензий российских паралимпийцев

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Команда Азербайджана отказалась от лицензий российских спортсменов на Паралимпийские игры 2016 года, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Азербайджана. После отстранения российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро Международный паралимпийский комитет перераспределил 267 лицензий россиян на Игры между федерациями. Азербайджану досталось три путевки.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3601655

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ленинградец.

Достойно.

15:31

spetrov

Что тут скажешь - есть у людей честь, совесть и мудрость.

15:16

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