Сборная Азербайджана отказалась от лицензий российских паралимпийцев

Команда Азербайджана отказалась от лицензий российских спортсменов на Паралимпийские игры 2016 года, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Азербайджана. После отстранения российских паралимпийцев от Игр в Рио-де-Жанейро Международный паралимпийский комитет перераспределил 267 лицензий россиян на Игры между федерациями. Азербайджану досталось три путевки.

МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.