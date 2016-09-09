Сафронов превзошел мировой рекорд на турнире для отстраненных от Паралимпиады

Чемпион мира и Европы по легкой атлетике Дмитрий Сафронов превзошел мировой рекорд на дистанции 200 метров на проходящих в Подмосковье соревнованиях отстраненных от Паралимпийских игр российских спортсменов, информирует "Р-Спорт".

Сафронов, выступающий в классе Т35, преодолел дистанцию за 23,15 секунды, что является лучшим достижением в мире, однако его рекорд не будет ратифицирован. Второе место в этом классе занял Артем Калашян (23,92).

В классе Т42 Антон Прохоров финишировал с результатом 25,08 секунды, а Петр Михальков (Т44) – 23,84. Александра Могучая выиграла 200 метров в классе Т47 (26,52), Анастасия Соловьева заняла второе место (27,30). Елена Иванова (Т36) показала время 30,03 секунды.

В метании диска Виталий Телеш победил в категории F11 с результатом 35,51 м. Сергей Шаталов стал вторым (33,80). Ирина Вертинская в классе F37 метнула диск на 29,43 м.