Руководство ПКР отправится на Паралимпиаду-2018 в качестве болельщиков

Первый вице-президент ПКР Павел Рожков на встрече с паралимпийцами отметил, что руководство организации поедет на зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане, которые пройдут с 9 по 18 марта, в качестве болельщиков. Отметим, что Международный паралимпийский комитет (IPC) решил продлить отстранение ПКР, поэтому представители ПКР не смогут получить аккредитации на Парадимпиаду-2018. При этом российских паралимпийцев было решено допустить до соревнований в статусе "нейтральных паралимпийских атлетов" (NPA).

– Мы встретимся в Корее. (Старший тренер сборной России) Ирина Громова как член исполкома ПКР, как и мы, на Игры поедет в качестве зрителей и группы поддержки, – цитирует "Р-Спорт" Рожкова.