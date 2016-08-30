15:10 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Россию не отстраняли от Паралимпийских игр-2018

Сборная России на церемонии открытия Паралимпиады-2014 в Сочи. Фото REUTERS
Сборная России на церемонии открытия Паралимпиады-2014 в Сочи. Фото REUTERS
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Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил, что не рассматривал возможность отстранения нашей сборной от Игр в Пхенчхане.

 
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"Мы никогда не говорили, что Паралимпийский комитет России отстранен от Игр-2018, – рассказали "СЭ" в пресс-службе МПК. – Международный паралимпийский комитет в данный момент рассматривает комплекс мер и шагов, которые должны быть предприняты ПКР для восстановления своего членства в нашей организации. Согласно правилам, санкции будут сняты незамедлительно после того, как руководством МПК будет принято решение, что член организации вновь может выполнять свои обязательства в полном объеме".

Напомним, что накануне Паралимпийский комитет России опубликовал открытое письмо, в котором сообщил, что вслед за Играми-2016 в Рио российские паралимпийцы могут пропустить и зимние Игры-2018 в Пхенчхане. (Мария МАРКОВА)

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