Россию не отстраняли от Паралимпийских игр-2018

Международный паралимпийский комитет (МПК) заявил, что не рассматривал возможность отстранения нашей сборной от Игр в Пхенчхане.

"Мы никогда не говорили, что Паралимпийский комитет России отстранен от Игр-2018, – рассказали "СЭ" в пресс-службе МПК. – Международный паралимпийский комитет в данный момент рассматривает комплекс мер и шагов, которые должны быть предприняты ПКР для восстановления своего членства в нашей организации. Согласно правилам, санкции будут сняты незамедлительно после того, как руководством МПК будет принято решение, что член организации вновь может выполнять свои обязательства в полном объеме".

Напомним, что накануне Паралимпийский комитет России опубликовал открытое письмо, в котором сообщил, что вслед за Играми-2016 в Рио российские паралимпийцы могут пропустить и зимние Игры-2018 в Пхенчхане. (Мария МАРКОВА)