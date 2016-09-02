16:10 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Российский профессор из США в знак протеста отказался работать волонтером на Паралимпиаде

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Профессор университета Южной Джорджии Григорий Дмитриев, переехавший 26 лет назад из СССР в США, отказался работать волонтером на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак протеста против отстранения российских паралимпийцев от участия в соревнованиях. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

– Я работал волонтером на Олимпиаде, и у меня сложилось впечатление, что эти Игры превратились в политические игры, – цитирует ТАСС Дмитриева. – Вот почему я принял решение не работать волонтером на Паралимпиаде.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3587883

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Вгуге-л

пусть этот человечище возвращается в расию . здесь такие нужны .

17:12

maxcds

молодец. сделал что должен

16:17

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