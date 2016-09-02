Российский профессор из США в знак протеста отказался работать волонтером на Паралимпиаде

Профессор университета Южной Джорджии Григорий Дмитриев, переехавший 26 лет назад из СССР в США, отказался работать волонтером на Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро в знак протеста против отстранения российских паралимпийцев от участия в соревнованиях. Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и не допустил российских спортсменов к участию в Играх-2016. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016, 34 атлета подали иски в Спортивный арбитражный суд.

– Я работал волонтером на Олимпиаде, и у меня сложилось впечатление, что эти Игры превратились в политические игры, – цитирует ТАСС Дмитриева. – Вот почему я принял решение не работать волонтером на Паралимпиаде.