Российский паралимпиец получил письмо о непричастности к применению допинга

Россиянин Александр Ялчик получил письмо от Международного союза триатлонистов, в котором говорится о его непричастности к нарушению антидопинговых правил.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

- Международный союз триатлонистов подтверждает, что у нас нет какой-либо документации, указывающей на вашу личную причастность к нарушениям антидопинговых правил, - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Паралимпийского комитета России. - За все время мы проводили тестирование во время соревнований и в последнее время - вне соревнований.