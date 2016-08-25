17:33 25 августа | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Российский паралимпиец получил письмо о непричастности к применению допинга

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Россиянин Александр Ялчик получил письмо от Международного союза триатлонистов, в котором говорится о его непричастности к нарушению антидопинговых правил.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

- Международный союз триатлонистов подтверждает, что у нас нет какой-либо документации, указывающей на вашу личную причастность к нарушениям антидопинговых правил, - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Паралимпийского комитета России. - За все время мы проводили тестирование во время соревнований и в последнее время - вне соревнований.

Дополнительная информация

http://paralymp.ru/press_center/news/society/rossiyskiy_paratriatlonist_aleksandr_yalchik_poluchil_pismo_ot_mezhdunarodnogo_soyuza_triatlonistov_/

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КОММЕНТАРИИ (3)
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30 лет за ЦСКА!

KhSL - Да он и сам, по ходу, не того...

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spetrov

Кто бы мог подумать?! Генерал ФСБ в форме сантехника пропустил? Машина дала сбой?

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