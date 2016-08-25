Российский паралимпиец получил письмо о непричастности к применению допинга

Россиянин Александр Ялчик получил письмо от Международного союза триатлонистов, в котором говорится о его непричастности к нарушению антидопинговых правил.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на отстранение спортсменов от участия в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.
- Международный союз триатлонистов подтверждает, что у нас нет какой-либо документации, указывающей на вашу личную причастность к нарушениям антидопинговых правил, - говорится в письме, опубликованном на официальном сайте Паралимпийского комитета России. - За все время мы проводили тестирование во время соревнований и в последнее время - вне соревнований.
Дополнительная информация
http://paralymp.ru/press_center/news/society/rossiyskiy_paratriatlonist_aleksandr_yalchik_poluchil_pismo_ot_mezhdunarodnogo_soyuza_triatlonistov_/
30 лет за ЦСКА!
KhSL - Да он и сам, по ходу, не того...
19:13 25 августа
KhSL
spetrov Неуместный и потому тупой сарказм...
18:12 25 августа
spetrov
Кто бы мог подумать?! Генерал ФСБ в форме сантехника пропустил? Машина дала сбой?
17:47 25 августа