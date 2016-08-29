Российских паралимпийцев не пустят и на Игры-2018

Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских паралимпийцев распространяется и на Игры-2018. Об этом говорится в открытом письме в ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России", опубликованном на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).
Отдельно подчеркивается, что основанием для такого наказания стал доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Однако Маклареном так и не были названы конкретные фамилии спортсменов, подозреваемых в допинговых махинациях. В связи с этим ПКР призывает "Центр спортивной подготовки сборных команд России" как можно быстрее отреагировать на обвинения со стороны ВАДА.
Приводим выдержки из этого письма:
Как известно, решением Международного паралимпийского комитета (МПК) от 7.08.2016 года было приостановлено членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в МПК с немедленным вступлением в силу этого решения. Это автоматически привело к недопуску Паралимпийской сборной команды России к Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (КАС) Апелляцию ПКР своим решением от 23 августа 2016 года отклонил.
Основанием для этих решений явился Отчет независимого лица г-на Ричарда Х. Макларена. В этом отчете ПКР, как и российские паралимпийцы, не упоминаются, за исключением небольшой диаграммы, в которой указывается о 35 "исчезнувших положительных пробах" (за 4 года – с 2012 по 2015 в 28 паралимпийских видах спорта). Конкретных фактов и претензий к ПКР относительно неисполнения им положений Антидопингового кодекса МПК и Всемирного антидопингового Кодекса ВАДА нет также в текстах решений МПК и КАС.
Единственным обвинением ПКР, которое было указано еще в Уведомлении МПК об открытии процесса приостановления членства ПКР в МПК от 22 июля 2016 года было то, что ПКР "работает на территории, на которой нет эффективного контроля антидопингового процесса. И с другой стороны, официальные власти, которые должны быть привлечены к участию в предотвращении допинга в спорте, на самом деле, содействовали использованию запрещенных субстанций и запрещенных методов, что является вопиющем нарушением их обязанностей. А следовательно, кажется, нет никакой возможности при этих обстоятельствах, чтобы ПКР выполнял свои обязательства по борьбе с допингом перед МПК".
Учитывая, что решение МПК, продублированное КАС, о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), считаем крайне важным по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП сборных команд России, что внесет ясность в провозглашённую причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх.
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Дополнительная информация
http://paralymp.ru/press_center/news/society/otkrytoe_pismo_v_fgbu_tsentr_sportivnoy_podgotovki_sbornykh_komand_rossii_izvlechenie_iz_uvedomleniya/
Thomas_Boy
Что касается отстранения паралимпийцев, то это низко.
21:55
Thomas_Boy
mgs1 __________ Что, Смока, прежний ник за допинг забанили?
21:53
mgs1
Ведь что такое спортсмены олимпийские, здоровые спортсмены? В России, понятно, что это такой вот упряжной скот, который должен тащить повозку имперского тщеславия на разного рода спортивные арены. Поэтому они так уютно и привольно себя чувствуют. Они, конечно, могут лить из глаз чистый мельдоний в Кремле, заливая ботинки президента и кремлевские паркеты, но мы понимаем, что все эти люди, страдая от того, что их не допустили к олимпиаде, прежде всего переживают, что с ними не будут продлены рекламные контракты, в которых упоминаются весьма и весьма увесистые суммы. Но на самом деле спортсменов, конечно, кормить допингом можно – ничего страшного. Я не вижу вообще ничего плохого в допинге. У фармакологов и физиологов есть возможность наблюдать, ставить как бы реальные опыты на живых людях, наблюдая, как тот или иной препарат повышает или понижает возможности. Но все эти спортсмены, о которых мы говорим, все эти нынешние, вот как бы участники большой олимпиады, им открыта жизнь – они могут делать выбор: либо жрать мельдоний или другие допинги, либо не жрать, они здоровые люди, которые могут сделать свой выбор. Что касается инвалидов – то сажать их на наркотики, на допинги – вот это действительно рекордное свинство, потому что им-то деваться некуда. В этой ситуации, понимая, что в государстве спорт сросся с государственным аппаратом и государственный аппарат этот делает все, чтобы спорт как можно более эффектно выглядел, конечно, привлечение инвалидов в эту ярмарку тщеславия, причем, это тщеславие оплачивается и покупается очень дорогой ценой здоровья и благополучия этих людей. Вот их подсаживать на допинги было совсем некрасиво, и посему Паралимпийский комитет принял единственно правильное решение, чтобы никому неповадно было во всю эту мерзкую спортивную, насквозь все равно допинговую историю не тащить инвалидов. Это честно.
21:53
Россия круче всех!
Олимпийский чемпион Сослан Рамонов: - Все, кто там находится - это настоящие герои. Каждый день, каждый час, каждую секунду они рискуют своей жизнью. С каждым боевым вылетом, с каждым выходом из части, даже находясь внутри части... И я не знаю, как им отплатить за все, что они делают. Потому что они делают великое дело. И благодаря им у нас в России есть чистое и спокойное небо над головой. Они великие люди, ими можно только восхищаться. Я с такими людьми познакомился, это было большой честью для меня - находиться там. Прожить один день их жизни и хотя бы немного почувствовать ее на себе. Все они большие молодцы и великие люди. Ими можно просто восхищаться, и вся страна должна знать о них. Должна знать, кому они должны быть благодарны. Это на самом деле так - я ничего не преувеличиваю. Я видел, что там происходит - каждые десять минут вылетают самолеты, каждые десять минут люди рискуют своей жизнью. Потому что там действительно идет война, и никто не знает, что с тобой будет. Я восхищаюсь мужеством этих людей. Это не то, что здесь - парни, которые ходят с сережками и с прическами, похожими на девичьи. Это не то, а там - настоящие мужики.
21:40
spetrov
Ну то есть лишний раз подтверждается, что решение политическое, к спорту не имеющее ни малейшего отношения. Не более того. Что ж, реальность сейчас такова. Будем принимать реальность как есть.
21:39
LeTaon
Кстати, а что должен в такой ситуации делать министр по спорту? Министерство такими вопросами не занимается и никогда не занималось, сотрудников соответствующей специализации нет. Это дело Министерств юстиции и иностранных дел, именно там работают дипломаты и юристы. Для шантажа есть СВР, ГРУ.
21:39
mgs1
Всё правильно. Допинговым мошенникам на Олимпиаде не место.
21:32
Трубадур
если квоты стали раздавать до решения суда, то всё было очевидно...
21:30
Сутра Бодуныч
Мутко:ну.....эммммм.....мы работаем...спик инглиш...
21:21