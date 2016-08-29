Российских паралимпийцев не пустят и на Игры-2018

Решение Международного паралимпийского комитета (IPC) об отстранении российских паралимпийцев распространяется и на Игры-2018. Об этом говорится в открытом письме в ФГБУ "Центр спортивной подготовки сборных команд России", опубликованном на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

Отдельно подчеркивается, что основанием для такого наказания стал доклад независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Однако Маклареном так и не были названы конкретные фамилии спортсменов, подозреваемых в допинговых махинациях. В связи с этим ПКР призывает "Центр спортивной подготовки сборных команд России" как можно быстрее отреагировать на обвинения со стороны ВАДА.

Приводим выдержки из этого письма:

Как известно, решением Международного паралимпийского комитета (МПК) от 7.08.2016 года было приостановлено членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в МПК с немедленным вступлением в силу этого решения. Это автоматически привело к недопуску Паралимпийской сборной команды России к Паралимпийским играм 2016 года в Рио-де-Жанейро. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (КАС) Апелляцию ПКР своим решением от 23 августа 2016 года отклонил.



Основанием для этих решений явился Отчет независимого лица г-на Ричарда Х. Макларена. В этом отчете ПКР, как и российские паралимпийцы, не упоминаются, за исключением небольшой диаграммы, в которой указывается о 35 "исчезнувших положительных пробах" (за 4 года – с 2012 по 2015 в 28 паралимпийских видах спорта). Конкретных фактов и претензий к ПКР относительно неисполнения им положений Антидопингового кодекса МПК и Всемирного антидопингового Кодекса ВАДА нет также в текстах решений МПК и КАС.



Единственным обвинением ПКР, которое было указано еще в Уведомлении МПК об открытии процесса приостановления членства ПКР в МПК от 22 июля 2016 года было то, что ПКР "работает на территории, на которой нет эффективного контроля антидопингового процесса. И с другой стороны, официальные власти, которые должны быть привлечены к участию в предотвращении допинга в спорте, на самом деле, содействовали использованию запрещенных субстанций и запрещенных методов, что является вопиющем нарушением их обязанностей. А следовательно, кажется, нет никакой возможности при этих обстоятельствах, чтобы ПКР выполнял свои обязательства по борьбе с допингом перед МПК".



Учитывая, что решение МПК, продублированное КАС, о недопуске российских спортсменов-инвалидов на Паралимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро распространяется на Паралимпийские зимние игры 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея), считаем крайне важным по возможности быстрее отреагировать на обвинения в адрес ЦСП сборных команд России, что внесет ясность в провозглашённую причину приостановки членства ПКР в МПК и тем самым откроет возможность участия для наших спортсменов в предстоящих Паралимпийских играх.