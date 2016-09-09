20:26 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Российские пловцы превзошли еще два мировых рекорда на соревнованиях в Подмосковье

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Российские пловцы на соревнованиях паралимпийцев в Подмосковье превзошли еще несколько мировых рекордов. Вячеслав Емельянцев проплыл дистанцию 200 м комплексом быстрее рекорда мира. Его результат в классе Sm14 – 2.08,63.

Также быстрее рекорда мира российские паралимпийцы проплыли комбинированную эстафету 4 по 100 м. Рекордным временем отметились Константин Лысенков, Андрей Калина, Дмитрий Григорьев, Денис Тарасов – 4.05,41.

Напомним, в соревнованиях в Подмосковье 8 - 9 сентября приняли участие спортсмены, не допущенные до Паралимпиады-2016.

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