Российские паралимпийцы сами примут решение о выступлении в нейтральном статусе

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что комитет не может диктовать российским спортсменам, участвовать ли им в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде. По его словам, подобное решение они примут самостоятельно.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение ПКР, но при этом россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

– Диктовать спортсменам участвовать под нейтральным флагом в соревнованиях или нет мы не можем, но я думаю, что те спортсмены, которые решат участвовать под нейтральным флагом в квалификационных соревнованиях, они могут это сделать, – цитирует "Р-Спорт" Лукина. – Такие прецеденты были у российских спортсменов.

Разумеется, мы сейчас говорим только об участии в квалификационных стартах, по самой Паралимпиаде это требует решения.