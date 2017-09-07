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12:18 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Российские паралимпийцы сами примут решение о выступлении в нейтральном статусе


Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин отметил, что комитет не может диктовать российским спортсменам, участвовать ли им в нейтральном статусе в квалификационных соревнованиях к Паралимпиаде. По его словам, подобное решение они примут самостоятельно.

 
16 марта 2014 года. Сочи. Российская команда на церемонии закрытия XI Паралимпийских зимних игр.Паралимпийцам России вручили нейтральный флаг. Пока

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) продлил отстранение ПКР, но при этом россиянам было разрешено участвовать в нейтральном статусе в отборе на Паралимпиаду-2018 в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.

– Диктовать спортсменам участвовать под нейтральным флагом в соревнованиях или нет мы не можем, но я думаю, что те спортсмены, которые решат участвовать под нейтральным флагом в квалификационных соревнованиях, они могут это сделать, – цитирует "Р-Спорт" Лукина. – Такие прецеденты были у российских спортсменов.

Разумеется, мы сейчас говорим только об участии в квалификационных стартах, по самой Паралимпиаде это требует решения.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/paralympic/20170907/1125373820.html

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