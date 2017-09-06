Российские паралимпийцы по летним видам спорта не смогут выступать в нейтральном статусе

Российские паралимпийцы, представляющие летние виды спорта, не получат права выступать в нейтральном статусе на соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета (МПК). Ранее в среду на конгрессе МПК было объявлено о продлении отстранения ПКР, что может помешать российским паралимпийцам выступить на зимних соревнованиях в Пхенчхане.

Вместе с тем, Международный паралимпийский комитет разрешил россиянам, выступающим в соревнованиях по биатлону, горным лыжам, лыжным гонкам и сноуборду, участвовать в отборочных соревнованиях на Игры-2018.

- В нейтральном статусе выступать могут только представители названных четырех видов спорта, это решение направлено специально на то, чтобы позволить им отобраться на предстоящую Паралимпиаду", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы МПК.