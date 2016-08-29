Российские паралимпийцы могут пропустить Паралимпиаду-2018

Вице-президент ПКР, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова подчеркнула, что российские спортсмены могут пропустить не только летнюю, но зимнюю Паралимпиаду. По словам Баталовой, главная проблема не в отстранении ателтов, а в отлучении ПКР от членства в Международном паралимпийском комитете.

- Самая главная беда в том, что нас отлучили от членства в Международном паралимпийском комитете. Это значит, что в следующем году мы не сможем выступать на соревнованиях и выигрывать квоты, и в 2018-м году зимние Паралимпийские игры пройдут мимо нас, - цитирует "Р-Спорт" Батлову. - Они же даже не говорят нам условий восстановления членства. Если бы они хотя бы написали нам критерии, то, что нам необходимо сделать, мы могли бы понять, как нам быть дальше. Нужно судиться до конца, а не подставлять вторую щеку, когда по одной уже дали. Надо защищаться.