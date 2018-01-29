Российские лыжники не получат ни одной лицензии на Паралимпиаду-2018

Мужская сборная России по лыжным гонкам не получила ни одной лицензии на Паралимпиаду. Согласно критериям допуска россиян к Играм-2018, опубликованным на официальном сайте МПК, квот российским лыжникам не было предоставлено. Женская команда максимум может получить 14 лицензий, В горных лыжах Россия получит 17 вакансий: 10 у женщин, 7 у мужчин. В сноуборде - 6 у женщин, 10 у мужчин. В керлинге на колясках у россияне получат не больше 5 лицензий. Как стало известно ранее, порядка 30-35 российских спортсменов смогут выступить на Паралимпиаде.

Напомним, что российские паралимпийцы выступят на Играх-2018 в качестве нейтральных спортсменов. МПК продлил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Данное решение было принято на основании дополнительной информации, полученной от специальной рабочей группы по установлению соответствия российской стороны.